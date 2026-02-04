Путин поручил разработать учебники по русскому для новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил создать учебные пособия по русскому языку для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти материалы планируется использовать во внеурочной работе.

На сайте Кремля опубликован список поручений Путина по развитию и поддержке русского языка как государственного, а также языков народов России.

«Обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов Российской Федерации и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности», — указано в перечне.

Ранее сообщалось, что в России планируют перевести все школы на единые учебники в течение трех-четырех лет.