Путин поручил разработать предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений после заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Среди мер — расширение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО, а также программа расселения аварийного жилья. Список поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент дал поручение разработать до 15 июня предложения по введению льготной ипотеки для семей с детьми младше 14 лет и участников спецоперации. Кроме того, предоставить предложения по увеличению лимитов по семейной ипотеке в зависимости от количества членов семьи.

К этой же дате глава государства поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков и запретить банкам взимать комиссии при оформлении льготной ипотеки.

Также к этому дню президент приказал внести поправки для улучшения механизмов расселения аварийного жилья и внедрить законодательные изменения для системы жилищно-накопительных сбережений россиян.

Ранее командир батальона Владимир Мясников с позывным Спартак заявил, что участники СВО нуждаются в поддержке государства после возвращения с передовой. По словам бойца, особенно это важно для молодых военных.