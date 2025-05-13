Участник СВО рассказал о важности госпрограмм по адаптации бойцов

Участники специальной военной операции нуждаются в поддержке государства после возвращения с передовой. Командир батальона Владимир Мясников с позывным Спартак рассказал, как важна помощь в адаптации после пережитого на фронте.

Боец выразил уверенность в том, что особенно это важно для молодых военных.

«Это не то, что в книжках художественных написано. Когда это все видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаешь вещи родным матерям, отцам, женам, детям, это очень тяжело», — рассказал Мясников в беседе с РИАМО.

По его словам, пережитые события оставляют глубокий след, поэтому им необходимы психологическая реабилитация и помощь в трудоустройстве.

«А в мирной жизни задач много. И к этому надо ребят очень аккуратно готовить», — отметил боец.

Одним из решений может стать программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», запущенная в регионе. Она помогает ветеранам СВО получить новые навыки и сделать карьеру в гражданской сфере.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проект был создан по поручению президента России Владимира Путина. Заявки на участие в программе направили уже свыше 2,4 тысячи человек из 67 регионов страны.

Обучение стартует в сентябре и продлится год.