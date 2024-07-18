Путин поручил принять закон о майнинге криптовалют

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне, в частности, обсудить вопросы налогообложения. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Глава государства на совещании по экономическим вопросам отметил имеющиеся риски из-за роста потребления электричества при добыче цифровых валют.

Если «майнинговые фермы» выберут всю энергетическую мощность, то на социальных объектах, в жилых кварталах и на предприятиях могут возникнуть перебои в плане поставок и дефицита электроэнергии. Это может негативно повлиять и на реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Путин подчеркнул необходимость принятия правильных и своевременных решений, в том числе системных, на уровне федерального закона.

«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — напомнил российский лидер чиновникам.

Ранее президент РФ призвал разработать правовую базу обращения цифровых финансовых активов.