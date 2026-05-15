Путин поручил предоставлять участникам СВО медицинскую помощь вне очереди
Участникам СВО медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение должны предоставлять без очереди. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ установить следующие единые базовые меры поддержки… предоставление во внеочередном порядке лицам… медицинской помощи и санитарно курортного лечения», — говорится в документе.
В Подмосковье расширяют цифровые сервисы поддержки бойцов специальной военной операции и их семей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Сервис «Трудоустройство СВОих» на «Госуслугах» объединяет вакансии, образовательные программы и меры поддержки для участников специальной военной операции.