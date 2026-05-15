Андрей Воробьев: сервис для трудоустройства бойцов СВО запустили в Подмосковье

В Подмосковье расширяют цифровые сервисы поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. О новом региональном сервисе «Трудоустройство СВОих» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Платформа на сайте госуслуг объединяет вакансии, образовательные программы и меры поддержки для участников специальной военной операции. Через нее можно подать заявку на подбор работы, переобучение или помощь в открытии бизнеса в онлайн-формате.

В Подмосковье мы помогли найти работу уже более трем тысячам нашим героям. Чтобы эта помощь была еще доступнее, запустили на регпортале сервис «Трудоустройство СВОих». Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа — подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело — поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность — предложим варианты переобучения.

Глава региона отметил, что систему будут развивать и дополнять новыми функциями в зависимости от запросов пользователей. В Подмосковье в целом действуют свыше 70 мер поддержки бойцов и их родных, значительная часть которых региональные.

Цифровая платформа интегрирована с кадровым центром Подмосковья и включает три основных направления: поиск работы, профессиональное обучение и развитие предпринимательства. Отдельный блок посвятили запуску собственного дела — там собрана информация о субсидиях и возможностях старта бизнеса.

Кадровый центр оказывает участникам программы бесплатные консультации, помогает с подбором вакансий, сопровождает на всех этапах трудоустройства и предлагает курсы повышения квалификации.

Также доступна функция обратного звонка, чтобы получить консультацию специалистов в удобном формате.

История ветерана СВО

Эффект поддержки уже заметен на практике. Так, ветеран специальной операции Владимир Рогоза после возвращения из зоны боевых действий обратился в кадровый центр, где ему предложили несколько вариантов работы и рассказали о помощи для предпринимателей.

Он решил развивать собственное дело — мастерскую по изготовлению кожаных аксессуаров. Средства поддержки позволили ему приобрести оборудование и материалы, а увлечение переросло в стабильную работу.

«Я вернулся с СВО, искал свое место в мирной жизни. И кадровый центр мне помог социализироваться. Сейчас я с радостью работаю, с удовольствием наблюдаю, насколько людям нравится то, что я делаю. Хочу сказать спасибо консультантам. Они с вниманием ко мне отнеслись, „заразили“ идеей открыть свое дело и сопровождали на каждом шаге», — признался Владимир.

Другие меры поддержки

Дополнительным инструментом помощи ветеранам стал проект «Новые роли», запущенный в Подмосковье весной. Он направлен на ускоренную адаптацию участников СВО и учитывает не только их профессиональные навыки, но и поддержку семьи как важный фактор возвращения к работе.

В регионе в общей сложности действуют 77 различных программ для участников спецоперации и их семей, включая социальные выплаты, льготы, реабилитацию и образовательные возможности. Среди них — бесплатное питание для детей, путевки в лагеря, внеочередное устройство в детские сады и другие меры.

Отдельное внимание уделяют восстановлению здоровья: бойцы могут пройти реабилитацию в специализированных центрах, а также воспользоваться комплексной поддержкой по услугам фонда «Защитники Отечества» через многофункциональные центры.

Кроме того, в регионе активно развивается безбарьерная среда — жилье адаптируют под нужды бойцов, включая установку подъемников, пандусов и систем умного дома.