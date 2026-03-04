«России это выгоднее». Путин одной фразой решил судьбу Европы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос ухода с европейских газовых рынков на альтернативные. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, трансляцию вели на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что происходящее на рынках Евросоюза стало результатом ошибочной политики в энергетической сфере. ЕС в энергетике проводит политику, не имеющую ничего общего с интересами народов Европы, заявил Путин.

«Возможно, России выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки, не дожидаясь полного запрета», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что есть клиенты, готовые приобретать российский газ по более выгодным ценам, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке.

Российский лидер также отметил, что Украина готовит подрыв на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.