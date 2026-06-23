Путин поручил правительству и регионам ритмично работать для снижения угроз ВСУ

Правительство и регионы должны ритмично работать в зоне своей ответственности для купирования угроз от атак ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к своим зонам ответственности и работать ритмично. Путин также отметил, что угрозы со стороны ВСУ должны сводиться к минимуму совместными усилиями Минобороны, других силовых структур, кабмина и руководителей регионов.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за минувшую неделю из-за атак ВСУ пострадали более 290 мирных жителей российских регионов. Всего украинские военные выпустили по гражданским объектам не менее 4819 боеприпасов за семь дней.

Ранее президент напомнил, что российские военные всегда стоят на страже интересов государства.