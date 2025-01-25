Путин поручил повысить размер пособия по родам для студенток

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся социальной поддержки семей в России. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин поручил кабмину внести предложения по популяризации образа многодетной семьи. Срок выполнения — до 5 марта 2025 года.

Глава государства подчеркнул: необходимо, чтобы авиакомпании предоставляли скидки в размере 50% на авиабилеты для детей до 12 лет. Речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах. Доклад о результатах проделанной работы необходимо предоставить до 1 февраля.

Также Путин призвал повысить качество перевозок в такси семей с детьми и поручил подготовить предложения о льготных тарифах для многодетных семей.

Кроме того, президент поручил Минздраву выработать единые подходы к работе молочных кухонь, чтобы обеспечить полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и новорожденных. Правительству же будет нужно проанализировать проект по стимулированию рождаемости.

Кабмину до 15 апреля поручили увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток до уровня прожиточного минимума. По расчетам Министерства труда, средний прожиточный минимум составляет 19,3 тысячи рублей. Размер пособия может варьироваться в зависимости от региона, доходя до 90,2 тысячи рублей.

Помимо этого, глава государства указал на необходимость проработать вопрос и представить предложения по улучшению программы материнского капитала, включая увеличение суммы в зависимости от количества детей в семье.

Еще одно поручение: начиная с 1 января 2025 года обеспечить женщин, получивших звание «Мать-героиня» с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям Героям Труда.

Путин поручил проанализировать до 31 июля, насколько эффективны меры, направленные на защиту детей от вредной информации, включая контент, содержащийся в компьютерных играх.

Ранее Путин предложил проиндексировать страховые пенсии на 9,5% с января.