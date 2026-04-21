Путин поручил помочь пострадавшим от паводка дагестанцам с неоформленными домами

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в том числе тем жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков, но были построены без официального оформления. Об этом президент заявил на совещании с главами муниципальных образований. Его слова привело РИА «Новости» .

Глава государства признал, что многие строения возвели с нарушениями или без документов. Однако, по его словам, у людей часто нет другого жилья.

«И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им все равно помогать», — подчеркнул Путин.

Президент поручил найти правовые решения, чтобы избежать излишнего формализма. Он подчеркнул, что такую же задачу поставил перед федеральными органами власти.

В будущем, добавил глава государства, необходимо следить за своевременным оформлением домовладений.

Сегодня в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку пострадавших от паводков жителей Дагестана.