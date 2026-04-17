В Москве пройдет концерт в поддержку дагестанских семей, потерявших кров из-за наводнения

«Москонцерт»: в Москве 21 апреля пройдет концерт в поддержку жителей Дагестана

Благотворительный концерт в поддержку жителей Дагестана и Чечни, пострадавших от наводнения, пройдет в Москве 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба «Москонцерта».

Мероприятие состоится в Москонцерт-холле в 19:00. Организаторы уточнили, что все сборы направят пострадавшим от стихии, а также семьям, потерявшим кров.

В концерте примут участие народная артистка России Надежда Крыгина и заслуженный артист России Ян Осин. Также на сцену выйдут заслуженный артист России Сергей Куприк, Александр Добронравов и участница проектов «Голос» и «Один в один» Мари Карне.

Среди выступающих — солистка Большого театра Ксения Дежнева и экс-солист группы «Премьер-Министр» Марат Чанышев. Также зрители увидят заслуженного артиста Дагестана Селима Алахярова и хореографический ансамбль народного танца «Адат».

Кроме того, в программе заявлены виа «Лейся песня», Арина Чеканова и Роман Сорокин. Соорганизатором концерта выступил Московский театр поэтов Влада Маленко.

Ранее министр труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров сообщил, что жители региона начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества из-за наводнений и грязевых селей в конце марта и начале апреля.