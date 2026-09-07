Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным поручил уделить особое внимание пострадавшим от наводнения жителям республики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Щукин доложил президенту о ликвидации последствий стихии и сообщил, что часть жилья, оказавшегося в зоне подтопления, не была оформлена в собственность и не числилась в кадастре, что затруднило оценку ущерба и выплаты.

Путин подчеркнул, что в такой ситуации бюрократические проволочки не должны мешать поддержке людей.

«Я вас как раз просил особо обратить на это внимание. Что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, но если люди оказались в такой ситуации, то надо им помочь», — сказал глава государства.

Снизить бюрократию при принятии решений о помощи пострадавшим президент призывал еще в мае текущего года.