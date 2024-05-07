Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации | 360°

Технологии 07 мая 2024, 20:40 Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации Путин: Россия должна войти в топ-25 ведущих стран по роботизации РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин распорядился обеспечить вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«Установить целевые показатели и задачи на достижение национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“: вхождение к 2030 году Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», — отметили в документе.

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Путин сегодня подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В рамках указа глава государства поручил кабмину скорректировать существующие национальные проекты, а также подготовить 11 новых.