Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2025 года обеспечить реализацию новых национальных проектов. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, он опубликован на сайте Кремля .

«Правительству России при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно исполнительными органами субъектов и с Банком России решение следующих ключевых задач: обеспечение реализации новых национальных проектов начиная с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Также Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении межбюджетных трансфертов на очередной плановый период и финансовый год, предоставляемых бюджетам регионов на реализацию национальных проектов, доложить не позднее 1 июня 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил до 1 июня 2025 года обеспечить реализацию мер для повышения рождаемости и преодоления негативных демографических тенденций.

Ранее стало известно, что реализацию нацпроектов в России за последние шесть лет проанализирует Счетная палата.