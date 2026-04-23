Путин поручил обеспечить работу жизненно важных систем при отключении интернета

Жизненно важные онлайн-сервисы и платежные системы должны функционировать даже в период ограничения работы мобильного интернета. Необходимые технологические возможности уже существуют, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что владельцам мобильных телефонов доступны экстренные звонки даже при отсутствии денег на счетах.

«В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть доступно даже в период общих базовых ограничений», — заявил Путин.

Президент добавил, что такие технологические возможности существуют их необходимо

реализовать.

Путин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой заняться этим вопросом. Глава государства добавил, что к этой работе подключатся руководители спецслужб, чтобы вместе прийти к результату.