Путин объяснил сбои в работе интернета в крупных городах

Сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз, безопасность находится в приоритете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Не могу не обратить внимание, что происходит в крупных городах. Если это связано с предотвращением террористических актов, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей. Наших детей, близких, каждого из граждан России», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этом случае необходимо информировать население, однако иногда такая мера может нанести ущерб оперативной разработке.

«Потому что преступники тоже все слышат. И если до них дойдет информация, то они скорректируют преступное поведение, скорректируют планы», — объяснил президент.

Путин указал на необходимость скоординировать работу между гражданскими и правоохранительными органами, чтобы найти оптимальные решения.

«Сегодня даже в мобильных телефонах при отсутствии средств доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать подобным образом, то есть действие „Госуслуг“, платежных систем нужно обеспечить даже в период общих ограничений», — заключил глава государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отключения интернета обеспечивают безопасность от угроз со стороны Украины.