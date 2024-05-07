Путин поручил кабмину представить 11 новых нацпроектов | 360°

Власть 07 мая 2024, 19:02 Путин поручил кабмину представить 11 новых нацпроектов Путин поручил скорректировать нацпроекты и представить 11 новых РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину скорректировать существующие национальные проекты, а также представить 11 новых. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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«Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям», — отметили в указе.

Среди целей указа отмечено снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% — к 2036-му. Также поручено снизить уровень бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% — к 2036-му.

По данным Роструда, сейчас в новых регионах доступны около 300 различных образовательных программ в рамках нацпроекта «Демография». В программе могут поучаствовать люди в возрасте 50 лет и старше, инвалиды и другие категории.