Путин поручил губернатору Архангельской области решить проблему аварийного жилья

Российский лидер Владимир Путин потребовал губернатора Архангельской области Александра Цыбульского урегулировать ситуацию с аварийным и ветхим жильем. Поручение он дал на встрече с главой региона.

«Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков», — сказал он.

По словам президента, в Архангельской области объемы аварийного фонда жилья превышают показатели других регионов. Для решения этой проблемы следует наладить эффективную работу строительного комплекса.

При этом глава государства обратил внимание на положительные темпы ввода нового жилья, однако заметил, что количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, остается большим.

Ранее Путин призвал прокурорский надзор добиваться того, чтобы жизненно важные проблемы людей решались. Также он потребовал защищать трудовые и социальные права, в том числе в вопросах задержки выплат и возмещения ущерба.