Подмосковных бойцов СВО пригласили на конгресс о развитии сельских территорий

Фото: Заготовка кормов на полях фермы С.Н. Ляшенко в деревне Данилово Пушкинского округа / Медиасток.рф

В Москве 22 апреля пройдет конгресс «Герои нашего времени — опора развития сельских территорий России», посвященный вовлечению ветеранов СВО в экономику и общественную жизнь села, а также поддержке социально ориентированного бизнеса. Делегацию Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Конгресс состоится с 18:00 до 20:00 на площадке «НКО-Центра» по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Участие доступно как очно, так и в онлайн-формате.

Организатором выступает организация «Деловая гвардия». Конгресс объединит представителей федеральных и региональных органов власти, делового сообщества, муниципалитетов и общественных организаций, а также участников специальной военной операции.

Основная задача встречи — выработка практических механизмов поддержки ветеранов, их социальной адаптации и вовлечения в предпринимательскую деятельность на местах.

В рамках обсуждений участники сосредоточатся на создании условий для самореализации бойцов, формировании кадрового резерва для местного самоуправления и развитии сельских территорий через бизнес-проекты. Также будет представлен проект «Сельское подворье 2023–2063», предлагающий модель запуска агробизнеса с участием ветеранов.

Для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта.