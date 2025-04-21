Путин поручил чиновникам тратить «каждую копеечку» на улучшение жизни людей

Все потраченные россиянами деньги на оплату тарифов ЖКХ должны идти на улучшение условий. С таким заявлением на встрече с руководителями муниципалитетов выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что собранные в городах и поселках средства нужно направлять на то, чтобы местные жители знали, что они потратили деньги на собственное благополучие.

«Люди должны понимать, что если у них какую-то копеечку забрали из кармана, то эта копеечка пойдет на улучшение их собственного благополучия», — привело заявление Путина РИА «Новости».

Отдельно глава государства коснулся вопроса увеличения ветхого жилья. Президент подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы снизить эту угрозу и сползание «от ветхого к аварийному».

В ходе общения с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин поручил чиновникам привлекать к работе ветеранов специальной военной операции. Он напомнил, что в регионах запустили кадровые программы, благодаря которым проявившие силу и надежность на передовой бойцы попадают на работу в органы местного самоуправления.