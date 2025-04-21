Путин назвал качества россиян, помогающие преодолеть любые угрозы
Путин: отвага россиян способна преодолеть любые угрозы
Отвага и сила духа россиян помогают преодолевать любые угрозы. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Сегодня мы вновь, к сожалению, вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины. И вновь убеждаемся — отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы», — сказал российский лидер.
Он добавил, что сегодняшние примеры стойкости, верности долгу и любви к стране доказывают связь времен.
Также президент призвал привлекать ветеранов СВО к работе на всех уровнях власти, включая муниципалитеты. По словам главы государства, эти люди на деле доказали свою силу и надежность.
Путин напомнил, что во всех регионах страны действуют кадровые программы, аналогичные программе «Время героев». Это позволит появляться новым лидерам в местном самоуправлении.
Оценивая работу муниципалитета в новых российских регионах, глава государства подчеркнул, что их работники выполняют свой профессиональный долг в непростых условиях, связанных порой с риском для жизни.
«Это достойно самого искреннего уважения и благодарности», — отметил президент.
Ранее российский лидер указал на важность качественной реабилитации бойцов СВО рядом с домом.