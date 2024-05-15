Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны | 360°

Власть 15 мая 2024, 18:42 Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны Путин потребовал максимально «открыть» Минобороны РФ РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», — заявил глава государства в обращении к новому главе ведомства Андрею Белоусову.

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По словам президента, необходимо использовать все самое лучшее и современное для реализации успешных действий в ходе специальной военной операции.

Путин также заявил, что назначение Белоусова на новую должность связано с ростом расходов на военные нужды. По его словам, новый руководитель МО РФ прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока вписать в экономику страны.