Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны | 360°

15 мая 2024, 18:42
Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
Путин потребовал максимально «открыть» Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», — заявил глава государства в обращении к новому главе ведомства Андрею Белоусову.
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По словам президента, необходимо использовать все самое лучшее и современное для реализации успешных действий в ходе специальной военной операции.
Путин также заявил, что назначение Белоусова на новую должность связано с ростом расходов на военные нужды. По его словам, новый руководитель МО РФ прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока вписать в экономику страны.
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