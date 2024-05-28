Путин порассуждал о последствиях возможного присоединения Узбекистана к ЕАЭС

Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, объединение от этого выиграет, но нужно, чтобы выиграла и сам страна. Предстоит непростой переговорный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после визита в Узбекистан.

«В целом если такая экономика, как экономика Узбекистана, присоединится к объединению, я думаю, оно от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла. Но это достаточно сложный переговорный процесс», — заметил он.

Путин напомнил: когда создавалось ЕврАзЭС, пришлось немало «дней и ночей» спорить об условиях и взаимных обязательствах. Он добавил, что это «спокойный, ровный процесс». Экономики РФ и Узбекистана сближаются, появляется много совместных проектов, констатировал российский лидер.

Ранее стало известно, что визит Владимира Путина в Ташкент затянулся еще на день, поскольку он почти всю ночь разговаривал с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым у него дома.