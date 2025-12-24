Путин попросил Набиуллину чаще появляться на заседаниях правительства

Президент Владимир Путин перед Новым годом пожелал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной чаще бывать на заседаниях правительства. Он заявил об этом на традиционной предновогодней встрече, трансляцию которой провела пресс-служба Кремля.

Он отметил, что правительство собралось в полном составе, в том числе представители различных ведомств и силового блока.

«Я бы вас почаще попросил бывать на заседаниях», — обратился Путин к председателю ЦБ.

Также глава государства поздравил всех членов правительства с наступающим Новым годом и выразил благодарность за совместную работу.

Ранее он поручил усовершенствовать порядок предоставления пособия многодетным семьям. Путин уточнил, что некоторые семьи перестают получать выплаты, если один из родителей устраивается на работу.

Президент попросил предоставлять поддержку даже в том случае, если совокупный семейный доход совсем немного превышает установленный критерий.