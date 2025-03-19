Путин попросил Медведева задержаться после коллегии Генпрокуратуры

Президент Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратился к зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву и попросил его задержаться. Трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

Глава государства пожелал прокурорам успехов и завершил заседание. Когда участники собирались уходить, он неожиданно обратился к Медведеву.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — отметил Путин и жестом попросил его проследовать за ним для беседы.

Ранее Медведев высказал свое мнение о телефонных переговорах российского лидера и президента США Дональда Трампа. Он сравнил беседу глав государств с меню столовой.

Политик с иронией рассказал, что среди «блюд» оказались брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух, а также котлета по-киевски. Таким образом Медведев прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат, чтобы быть в меню у Путина».