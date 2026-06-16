Российский лидер Владимир Путин попросил главу Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло добиться более высокого урожая, чем в прошлом году. Это они обсудили во время рабочей встречи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин задал Меняйло вопрос, как обстоят дела с сельскохозяйственными работами в республике.

«Владимир Владимирович, нормально. У нас была задержка посевной из-за дождей. Но сбоев сильных нет, сельхозпроизводители скорректировали немножко план», — ответил глава Северной Осетии — Алании.

По его словам, прошлом году собрали 560 тысяч тонн зерна, из которых 161 тысяча — озимые. В этом году результат должен быть не ниже прошлогоднего.

«Должен быть лучше», — ответил Путин.

На это Меняйло сказал, что в республике стараются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным. Он отметил, что общается с российским лидером почти каждый день.