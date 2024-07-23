Путин попросил главу Счетной палаты «без стеснения» звонить ему

Путин призвал главу Счетной палаты Ковальчука связываться с ним в острых случаях

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин попросил председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука «не стесняться» и напрямую звонить в наиболее острых случаях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал первый доклад Ковальчука на посту председателя Счетной палаты.

«Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на работу ведомства. Он выразил уверенность, что Счетная палата будет следить за финансовой дисциплиной и не пропустит ничего связанного с криминалом.

Ранее Ковальчук отчитался Путину в Кремле о возврате средств в федеральный бюджет страны. Он констатировал, что ведомство направило в государственную казну более 26 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Ковальчук также рассказал, что Счетная палата выявила за год нарушения на два триллиона рублей, сообщил RT.

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