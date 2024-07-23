Путин встретился с председателем Счетной палаты

Во время встречи Ковальчук рассказал главе государства о возврате средств в федеральный бюджет страны. По его словам, Счетная палата по итогам 2023 года вернула государству более 26 миллиардов рублей.

Ковальчук также отчитался об исполнении прошлогоднего бюджета и стратегии развития контрольного ведомства на ближайшие три года.

«Все мероприятия, которые были запланированы в рамках ваших поручений и постановлений палат Федерального Собрания, были выполнены полностью», — подчеркнул он в разговоре с президентом.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила, что одной из важнейших задач ведомства является показ реальной социально-экономической ситуации в России. По ее словам, аудиты проводятся для проверки законности и безошибочности принятых решений. Изотова добавила, что представители ведомства докладывают президенту и парламенту о всех итогах работы.