Путин потребовал усилить контроль за обращением наличных

Чтобы эффективней бороться с теневой экономикой, необходимо усилить контроль за обращением наличных денег. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что нелегальная занятость нарушает права граждан, поэтому ее надо сократить.

«Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — уточнил глава государства.