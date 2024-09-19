Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

Тема форума — «Право на страже справедливого мира». Как заметил глава государства, название мероприятия соответствует приоритетам российского председательства в БРИКС.

«Тема <…> отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на четких и обязательных для всех правовых нормах», — подчеркнул российский лидер.

На форуме поднимут широкий круг вопросов, в том числе касающихся международного правосудия. Президент выразил надежду на то, что дискуссии будут содержательными и конструктивными.

На прошлой неделе Путин встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности. мероприятие состоялось в Константиновском дворце в Стрельне.