«Преданный человек». Путин посетил могилу Ахмата Кадырова и поделился воспоминаниями о нем

Путин назвал Ахмата Кадырова преданным родине человеком и настоящим мужчиной

Российский лидер Владимир Путин посетил могилу первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Кремля.

Там главу государства встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров. Президент возложил цветы и почтил память первого лидера Чечни. Помимо этого, он сказал теплые слова о политике.

«Я очень хорошо помню его лицо. И когда он сердился, и когда он улыбался. Очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный, преданный человек. Преданный своей малой родине, большой родине. Конечно, настоящий мужчина», — заявил Путин.

По словам главы государства, Ахмат Кадыров многое сделал для чеченского народа.

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года из-за теракта на стадионе «Динамо». Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

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