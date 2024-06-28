«Надежные и заряженные на работу». Путин — об участниках программы «Время героев»
Путин назвал участников программы «Время героев» надежными и заряженными
Президент Владимир Путин после встречи с участниками программы «Время героев» назвал их надежными и заряженными на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства напомнил, что новый образовательный проект запустили в России 1 марта 2024 года. Программа предназначена для участников и ветеранов специальной операции.
«Недавно я с ними встречался. Люди отличные, надежные, по-хорошему заряженные на работу, достижение результата и на фронте, и на гражданке», — подчеркнул российский лидер.
Путин 28 июня в режиме видеоконференции проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Ранее с участниками программы «Время героев» встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона стал наставником в этом проекте.