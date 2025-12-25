Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

Путин созвонился с девочкой Варей, чью мечту о встрече с космонавтом он исполнил

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетней Варварой Смахтиной из Москвы — участницей благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства исполнил мечту школьницы — Варвара хотела встретиться с космонавтом из отряда Роскосмос. Для нее организовали поездку в Звездный городок, где девочка побывала в Центре управления полетами и Центре подготовки космонавтов. Индивидуальную экскурсию Варваре провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.

Кроме того, вечером 24 декабря — в свой день рождения — Варвара посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Во время телефонного разговора Владимир Путин тепло поинтересовался впечатлениями девочки, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего самого доброго в наступающем Новом году.

В этом году президент пообещал исполнить желания трех детей и уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО — мальчик хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Акция «Елка желаний» проходит ежегодно: взрослые исполняют мечты детей, которые оставляют их на открытках в виде новогодних шаров.