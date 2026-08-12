Путин пообещал зеркальный ответ Западу на захват торговых судов России

Россия начнет зеркально отвечать, если западные страны продолжат захватывать ее торговые суда. Об этом заявил президент Владимир Путин, посетивший завершающую стадию учений ТОФ.

«И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги, а там, где мы сами посчитаем целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — подчеркнул он.

Планы западных стран по захвату российских судов Путин назвал пиратством и разбоем.

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного права пытаются ограничить движение судов экономоператоров — мирных. А недавно додумались до возможности захвата судов и продажи имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», — заявил российский лидер.

Глава государства также указал на конфликтный потенциал в Тихоокеанском регионе, куда просачиваются силы НАТО.