Путин пообещал встретиться с переехавшим в Россию Асадом

Президент России Владимир Путин признался, что пока не виделся с переехавшим в Москву с семьей бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, но планирует провести встречу в будущем. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии.

Вопрос главе государства задал журналист телеканала NBC, который напомнил Путину о письме матери своего коллеги Остина Тайса, пропавшего в Сирии 12 лет назад. В своем послании женщина попросила президента России помочь с поисками, так как у него есть связь с властями ближневосточной страны.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю», — пообещал Путин.

Он напомнил, что 12 лет назад в Сирии шли крупные боевые действия, и вряд ли бывший лидер страны знает о судьбе американского журналиста. При этом Путин добавил, что обязательно задаст вопрос о судьбе корреспондента Остина Асаду, а также новому руководству Сирии.

О письме матери журналиста Остина Тайса в адрес президента стало известно в четверг, 19 декабря. Корреспондент пропал в Сирии в 2012 году, когда готовил репортажи для газет The Washington Post и The Wall Street Journal. Его коллеги сообщали, что Тайса задержали сирийские власти по подозрению в работе на ЦРУ.