Американка попросила Путина найти ее пропавшего в Сирии сына-журналиста

Мать американского журналиста Остина Тайса попросила Владимира Путина помочь найти ее сына, который пропал в Сирии 12 лет назад. Послание женщины к президенту России опубликовала американская телекомпания NBC .

«Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас обратиться к вам за помощью в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», — написала в своем обращении Дебра Тайс.

Женщина считает, что связи Путина с правительством России могут помочь в поисках ее сына. Она отметила, что, ради встречи с сыном и его возвращения домой, готова прилететь в Москву или «в любое другое место на земле».

Журналист Остин Тайс без вести пропал в 2012 году. Мужчина готовил репортажи из арабской республики для изданий The Washington Post и The Wall Street Journal. Позже в СМИ сообщили, что Тайса задержали сирийские власти по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением США.

Президент США Джо Байден, комментируя освобождение политзаключенных из правительственных сирийских тюрем, высказал надежду на возвращение исчезнувшего журналиста.

«Мы считаем, что он жив, мы думаем, что сможем вернуть его, но у нас пока нет прямых доказательств этого. И Асад (бывший президент Сирии — прим.ред.) должен быть привлечен к ответственности», — заявил Байден.