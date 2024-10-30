Путин пообещал решить проблему с разрывом зарплат бюджетников

Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России пообещал решать проблему разрыва в зарплатах бюджетников совместно с регионами. Выступление главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«Перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача <…> — с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы», — отметил Путин.
Президент заявил, что «принципиально важно» устранить разрывы в зарплатах бюджетников, которые сейчас зачастую отличаются даже в соседних регионах. Путин отметил, что будет решать эту проблему вместе с региональными властями при поддержке независимых профсоюзов.
Новую систему оплаты труда бюджетников опробуют в России в 2025 году, сообщил Путин. Пилотная версия заработает в нескольких регионах в следующем году.
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