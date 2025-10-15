Путин пообещал рассказать Цивилеву, как Черномырдин готовил страну к зиме

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал доклад министра энергетики Сергея Цивилева о готовности регионов к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства отметил, что доклад был представлен своевременно и «складно», выразив надежду, что ситуация действительно соответствует изложенным данным.

«Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вроде своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет», — сказал президент.

Путин добавил, что намерен поделиться с министром историей о том, как премьер Виктор Черномырдин в свое время давал рекомендации по подготовке энергетиков к зиме. При этом глава государства подчеркнул, что в вопросах прохождения отопительного сезона излишнее спокойствие недопустимо.

«Благодушие здесь точно неуместно. Надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь», — заявил Путин.

