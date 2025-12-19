Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пообещал отреагировать на просьбу привести в нормативное состояние трассу Усинск — Нарьян-Мар.

«Проблема эта известна. Действительно, выход — это передача всех участков этой трассы на федеральный уровень, потому что перед Федерацией стоит задача доведения дорог до известных стандартов. Здесь несколько важных вопросов: и северный завоз, и безопасность на дорогах. Я обязательно переговорю с правительством, и отреагируем», — отметил Путин.

Президент заявил, что проблема приведения этой трассы в нормативное состояние требует проработки на федеральном уровне, он пообещал обсудить этот вопрос с правительством.

На прямой линии Путин рассказал, что промышленные предприятия за 2025 год увеличили объем производства на 1%, в обрабатывающей отрасли рост составил 3,1%. Президент отметил, что эти показатели ниже прошлогодних.