Путин пообещал достойные условия труда гражданам Узбекистана

Путин анонсировал продолжение работы с Узбекистаном по миграционному досье

Фото: РИА «Новости»

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

«Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — подчеркнул Путин.

В России проживают более миллиона граждан Узбекистана. Большинство из них трудятся в строительной, транспортно-логистической и жилищно-коммунальной сферах. Россия ценит вклад, который они вносят в развитие экономики, добавил президент.

Визитом в Узбекистан Путин подчеркнул важность отношений с республикой. Глава государства дал сигнал другим странам Средней Азии, считает политолог Евгений Михайлов.

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