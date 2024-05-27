Путин пообещал достойные условия труда гражданам Узбекистана

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
«Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — подчеркнул Путин.
В России проживают более миллиона граждан Узбекистана. Большинство из них трудятся в строительной, транспортно-логистической и жилищно-коммунальной сферах. Россия ценит вклад, который они вносят в развитие экономики, добавил президент.
Визитом в Узбекистан Путин подчеркнул важность отношений с республикой. Глава государства дал сигнал другим странам Средней Азии, считает политолог Евгений Михайлов.