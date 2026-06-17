Путин помог лидеру Филиппин разобраться с гарнитурой для синхронного перевода

Маркос прилетел для участия в саммите Россия — АСЕАН, который проходит 17–18 июня в Казани. У него возникли трудности с тем, чтобы правильно надеть наушник, и Путин на английском языке объяснил ему, как это сделать.

Кроме филиппинского лидера, глава государства встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Встречи прошли в театре имени Галиаскара Камала. До этого Путин в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил Казанский кремль.

Ранее посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что его страна сама запросила эту встречу. Никакие документы подписывать на ней не планировали.