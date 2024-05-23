Путин помог королю Бахрейна с наушником для перевода

Переговоры президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы начались с небольшой задержкой. Глава ближневосточного государства не мог справиться с наушником для синхронного перевода, но российский лидер жестом объяснил собеседнику принцип работы техники.

Видео из Кремля опубликовало РИА «Новости». Путин с наушником в руках демонстрировал королю Бахрейна, как правильно надевать систему для синхронного перевода на ухо.

Встреча лидеров двух стран прошла в четверг, 23 мая. Она началась с неформальной беседы в закрытом формате, а после продолжилась с участием делегаций в формате официального завтрака.

В ходе открытой части переговоров Путин напомнил, что в следующем году Россия и Бахрейн отметят 35 лет со дня установления дипломатических отношений.

Помощник президента России Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами заявил, что Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus. Он добавил, что также высокопоставленный гость получил приглашение на октябрьский саммит БРИКС, который пройдет в Казани.