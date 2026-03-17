Путин помиловал 23 осужденных женщины

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, написал ТАСС .

«Президент подписал указ о помиловании 23 женщин», — сказал он.

Фадеев напомнил, что решение обсуждалось на встрече с главой государства. В список вошли, в частности, женщины с детьми, а также те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

Имена помилованных не раскрывают, поскольку это персональные данные. Фадеев отметил, что такие решения обычно принимаются индивидуально и даже этот список можно считать значительным.

В конце 2025-го в СПЧ предлагали провести амнистию для женщин с детьми и инвалидов, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Путин тогда заявил, что рассмотрит такую инициативу.

Ранее президент предложил СПЧ обсудить дополнительные меры поддержки для участников СВО.