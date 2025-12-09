Путин предложил членам СПЧ обсудить дополнительные меры поддержки бойцов СВО

Президент Владимир Путин предложил Совету по развитию гражданского общества и правам человека обсудить дополнительные меры поддержки для участников СВО и контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Не сомневаюсь также, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей», — добавил он.

Встреча состоялась накануне Дня защиты прав человека, который отмечают во всем мире 10 декабря.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил освободить семьи участников спецоперации от платы за детский сад. По его словам, в нынешние непростые времена особенно важно помнить о тех, кто выполняет долг перед Родиной.