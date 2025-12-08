Симоньян подарила Путину в Индии вазу с надписью о воссоединении с Украиной

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян преподнесла президенту Владимиру Путину необычный подарок. Им стала ваза с надписью о воссоединении России с Украиной, сообщила в Telegram-канале журналистка.

«Подарила президенту ту самую вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией», — написала она.

Симоньян опубликовала кадры встречи с российским лидером в Индии. Вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого она купила в магазине индийского винтажа.

Она призналась, что не удержалась от приобретения этого сосуда. Путин поблагодарил Симоньян после того, как принял презент.

В Индии состоялась официальная церемония запуска телеканала RT India, который начал вещание в Нью-Дели 5 декабря. Путин дал ему старт одной фразой: «Вперед!».