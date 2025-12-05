Президент России Владимир Путин на церемонии запуска телеканала RT India дал старт вещанию, произнеся фразу «Вперед!». Это произошло по просьбе главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Ранее Путин ознакомился с видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта, рассказывающим о развитии дружественных отношений между Индией и СССР, а также продолжении этих отношений между Россией и Индией в настоящее время.

Официальный запуск вещания телеканала RT India состоялся 5 декабря 2025 года. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян.