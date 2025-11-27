Путин покинул Бишкек, его проводил Жапаров

Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Бишкек. В аэропорту Манас его проводил президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту Манас российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров», — отметили в Кремле.

В канале Кремля опубликовано видео прощания Путина и Жапарова. Президент Киргизии проводил коллегу до самолета. Они обменялись рукопожатием, обнялись и кратко побеседовали. Поднявшись по трапу, Путин обернулся и помахал рукой.

Президент России был в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Также глава государства встретился с Александром Лукашенко из Белоруссии. Помимо этого, российский лидер принял участие в саммите ОДКБ.

Вечером 27 ноября выступил перед журналистами. Президент обсудил важные вопросы: спецоперацию, напряженные отношения с Европой и американский мирный план. Подробнее о чем говорил Путин по итогам визита в Бишкек — в материале 360.ru.