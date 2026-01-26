Путин показал султану Малайзии Ибрагиму главные сокровища Эрмитажа

Экскурсию по главным сокровищам Эрмитажа провел генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский для президента России Владимира Путина и приехавшего с частным визитом в Санкт-Петербург султана Малайзии Ибрагима. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран осмотрели экспозицию музея и продолжили общение в формате рабочего завтрака на территории музея. Перед уходом верховный правитель Малайзии оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 января, сообщил, что президент России Владимир Путин начнет новую рабочую неделю в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что в графике главы государства — встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, а также губернаторами Александром Бегловым и Александром Дрозденко.

Во вторник, 27 января, Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

Перед памятной датой ФСБ обнародовала архивные документы о работе органов НКВД в осажденном городе. Раскрытые материалы содержат отчеты и секретные донесения руководителя городского управления Петра Кубаткина по ликвидации немецких и финских агентов.