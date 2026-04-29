Путин рассказал Трампу об откровенно террористических методах Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о террористических методах украинских властей, которые наносят удары по гражданским объектам. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков .

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», — подчеркнул он.

Во время беседы российский президент также подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. При этом Москва предпочла бы добиться этого политико-дипломатическим путем. Для этого, отметил Путин, президент Украины Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на ранее озвученные предложения, в том числе со стороны США.

Также Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам помощника президента, Трамп поддержал эту инициативу.