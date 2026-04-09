Путин подписал законы о пересмотре судебных актов мировых судей

Президент Владимир Путин подписал четыре закона, которые меняют порядок пересмотра судебных актов мировых судей и апелляционных решений районных судов. Документы разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь эти судебные решения будут пересматривать не кассационные суды общей юрисдикции, а верховные республиканские, краевые, областные и равные им суды, а также их президиумы. Это позволит гражданам лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в своем регионе, сократит судебные издержки и снизит нагрузку на судей.

Если человек не согласен с решением президиума регионального суда, то сможет обжаловать его дальше — непосредственно в Верховный суд России.

